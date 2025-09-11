НАТО предоставляет Литве информацию о запусках БПЛА по Украине

НАТО начала предоставлять Литве данные по запускам беспилотников по территории Украины для предотвращения их вхождения в воздушное пространство балтийской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

"В прошлом месяце Объединенное командование ВВС НАТО отправило сюда [в Литву] группу для оценки противовоздушной обороны <...>. В результате в настоящее время командование предоставляет литовскому центру управления и оповещения более подробные указания и предупреждения о воздушных ударах по Украине, которые могут залететь [на территорию] Литвы", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Довиле Шакалене.

Гринкевич отметил, что этот шаг позволяет улучшить интеграцию внутри альянса.

В начале августа Минобороны и МИД Литвы обратились к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой укрепить на восточном фланге альянса систему противодействия беспилотной опасности в связи с участившимися инцидентами с российскими БПЛА.