Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    НАТО предоставляет Литве информацию о запусках БПЛА по Украине

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 15:42
    НАТО предоставляет Литве информацию о запусках БПЛА по Украине

    НАТО начала предоставлять Литве данные по запускам беспилотников по территории Украины для предотвращения их вхождения в воздушное пространство балтийской республики.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

    "В прошлом месяце Объединенное командование ВВС НАТО отправило сюда [в Литву] группу для оценки противовоздушной обороны <...>. В результате в настоящее время командование предоставляет литовскому центру управления и оповещения более подробные указания и предупреждения о воздушных ударах по Украине, которые могут залететь [на территорию] Литвы", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Довиле Шакалене.

    Гринкевич отметил, что этот шаг позволяет улучшить интеграцию внутри альянса. 

    В начале августа Минобороны и МИД Литвы обратились к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой укрепить на восточном фланге альянса систему противодействия беспилотной опасности в связи с участившимися инцидентами с российскими БПЛА.

    НАТО Литва БПЛА Алексус Гринкевич

    Последние новости

    16:52

    Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 94 тыс. б/с

    Энергетика
    16:47

    Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на 820 млн евро

    Другие страны
    16:41

    Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы финансирования оборонной сферы

    Армия
    16:35

    Никола Сапорити: IFC согласовывает проект водоснабжения Баку и Абшерона - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    16:29

    Лукашенко готов помогать Трампу в миссии по установлению мира

    Другие страны
    16:28

    Глава ПА ОБСЕ: Южный Кавказ является связующим узлом между Западом и Востоком

    Внешняя политика
    16:25

    SOCAR расширит сотрудничество в области энергоэффективности

    Энергетика
    16:24

    Стубб: Членство Украины в ЕС - самая мощная гарантия безопасности для Киева

    Другие страны
    16:19

    В Росгвардии воссозданы танковые соединения

    В регионе
    Лента новостей