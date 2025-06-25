Лидеры НАТО договорились продолжить поддержку Украины и увеличить расходы на оборону

Лидеры НАТО по итогам саммита в Гааге подтвердили приверженность продолжению поставок военной помощи Украине.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом свидетельствует итоговое заявление саммита.
В то же время в итоговом заявлении нет упоминаний о перспективах членства Украины в Альянсе. Также лидеры не стали осуждать действия России в отношении Украины, в отличие от предыдущих заявлений. Страны НАТО однако отметили Россию как долгосрочную угрозу евро-атлантической безопасности.
Союзники согласились увеличить расходы на коллективную оборону до 5% от ВВП к 2035 году.
"Мы подтверждаем нашу непреклонную приверженность коллективной обороне, закрепленную в статье 5 Вашингтонского договора, согласно которой нападение на одного человека является нападением на всех", — говорится в заявлении.