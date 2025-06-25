Лидеры НАТО договорились продолжить поддержку Украины и увеличить расходы на оборону

Саммит НАТО пообещал продолжать поставлять военную помощь Украине, но не упомянул о возможности ее приема в альянс.

Лидеры НАТО по итогам саммита в Гааге подтвердили приверженность продолжению поставок военной помощи Украине.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом свидетельствует итоговое заявление саммита.

В то же время в итоговом заявлении нет упоминаний о перспективах членства Украины в Альянсе. Также лидеры не стали осуждать действия России в отношении Украины, в отличие от предыдущих заявлений. Страны НАТО однако отметили Россию как долгосрочную угрозу евро-атлантической безопасности.

Союзники согласились увеличить расходы на коллективную оборону до 5% от ВВП к 2035 году.

"Мы подтверждаем нашу непреклонную приверженность коллективной обороне, закрепленную в статье 5 Вашингтонского договора, согласно которой нападение на одного человека является нападением на всех", — говорится в заявлении.