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    НАТО перебросит 4 тыс. военнослужащих к границам России

    США направят два батальона, еще по одному — Германия и Великобритания

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ НАТО намерена разместить четыре батальона, или около 4 тыс. военнослужащих, в Польше и странах Балтии в рамках усилий НАТО по укреплению рубежа с Россией. Как сообщает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

    В качестве причины этого решения заявлено "наращивание Москвой военной деятельности" вокруг Литвы, Латвии и Эстонии, где "растет напряженность". Военные чиновники называют шаги России "провокационными". Также они напоминают об участившихся случаях "опасного приближения" российских военных самолетов.

    Как ожидается, США направят два батальона, еще по одному — Германия и Великобритания.

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