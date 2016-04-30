НАТО перебросит 4 тыс. военнослужащих к границам России

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ НАТО намерена разместить четыре батальона, или около 4 тыс. военнослужащих, в Польше и странах Балтии в рамках усилий НАТО по укреплению рубежа с Россией. Как сообщает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

В качестве причины этого решения заявлено "наращивание Москвой военной деятельности" вокруг Литвы, Латвии и Эстонии, где "растет напряженность". Военные чиновники называют шаги России "провокационными". Также они напоминают об участившихся случаях "опасного приближения" российских военных самолетов.

Как ожидается, США направят два батальона, еще по одному — Германия и Великобритания.