НАТО перебрасывает войска и технику в Литву в рамках учений

Страны НАТО приступили к учениям по отработке переброски войск и техники в Литву.

Как передает Report, об этом объединенное командование сил НАТО в Нидерландах написало на своей странице в соцсети Х.

"Стартовали учения Grand Eagle 2025! В рамках более масштабных маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву - быстро, уверенно и скоординировано. Grand Eagle 2025 нацелены на то, чтобы усилить готовность и оперативную совместимость союзников и укрепить восточный фланг НАТО", - отмечается в сообщении командования в X.

В публикации точные сроки проведения маневров не приводятся.

Отметим, что маневры Grand Eagle 2025 представляют собой часть более масштабных учений Quadriga 2025, которые проходят с 18 августа по 30 сентября на территории Германии, Литвы, Финляндии и на Балтийском море.

В них задействовано более 8 тыс. военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и более 1,8 тыс. единиц техники.