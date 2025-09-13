НАТО перебрасывает войска и технику в Литву в рамках учений
- 13 сентября, 2025
- 17:42
Страны НАТО приступили к учениям по отработке переброски войск и техники в Литву.
Как передает Report, об этом объединенное командование сил НАТО в Нидерландах написало на своей странице в соцсети Х.
"Стартовали учения Grand Eagle 2025! В рамках более масштабных маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву - быстро, уверенно и скоординировано. Grand Eagle 2025 нацелены на то, чтобы усилить готовность и оперативную совместимость союзников и укрепить восточный фланг НАТО", - отмечается в сообщении командования в X.
В публикации точные сроки проведения маневров не приводятся.
Отметим, что маневры Grand Eagle 2025 представляют собой часть более масштабных учений Quadriga 2025, которые проходят с 18 августа по 30 сентября на территории Германии, Литвы, Финляндии и на Балтийском море.
В них задействовано более 8 тыс. военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и более 1,8 тыс. единиц техники.
📢Exercise Grand Eagle 25 is rolling!— NATO Allied Joint Force Command Brunssum - JFCBS (@NATOJFCBS) September 13, 2025
📌As a part of 🇩🇪 exercise #Quadriga25, NATO forces are training the rapid deployment of troops & equipment to 🇱🇹 Lithuania - fast, robust & coordinated.
📌#GrandEagle25 aims to sharpen readiness & interoperability of Allies - strengthening… pic.twitter.com/mo3eikmR9y