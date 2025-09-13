Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    НАТО перебрасывает войска и технику в Литву в рамках учений

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 17:42
    НАТО перебрасывает войска и технику в Литву в рамках учений

    Страны НАТО приступили к учениям по отработке переброски войск и техники в Литву.

    Как передает Report, об этом объединенное командование сил НАТО в Нидерландах написало на своей странице в соцсети Х. 

    "Стартовали учения Grand Eagle 2025! В рамках более масштабных маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву - быстро, уверенно и скоординировано. Grand Eagle 2025 нацелены на то, чтобы усилить готовность и оперативную совместимость союзников и укрепить восточный фланг НАТО", - отмечается в сообщении командования в X.

    В публикации точные сроки проведения маневров не приводятся.

    Отметим, что маневры Grand Eagle 2025 представляют собой часть более масштабных учений Quadriga 2025, которые проходят с 18 августа по 30 сентября на территории Германии, Литвы, Финляндии и на Балтийском море.

    В них задействовано более 8 тыс. военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и более 1,8 тыс. единиц техники. 

    НАТО Литва Grand Eagle 2025 Quadriga 2025 учения
    NATO təlimlər çərçivəsində Litvaya qoşun və texnika göndərir

    Последние новости

    19:10
    Фото

    В Хырдалане жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

    Происшествия
    18:56

    В Грузии арестован экс-министр обороны Бурчуладзе - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:51
    Фото

    Вернувшимся в село Дашбулаг жителям вручили ключи от новых домов - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    18:38

    Во Франции левые в парламенте внесут резолюцию о недоверии Лекорню

    Другие страны
    18:34

    МИД Турции осудил теракт в Пакистане

    В регионе
    18:32

    В Баку будут изменены схемы движения ряда автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    18:24

    CNN: Расследование убийства Кирка вызывает сомнения в компетентности главы ФБР

    Другие страны
    18:11

    Нефтяной завод в Башкортостане подвергся атаке беспилотника

    В регионе
    18:06

    В пакистанской провинции Пенджаб из-за наводнений погибли свыше сотни человек

    Другие страны
    Лента новостей