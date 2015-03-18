НАТО ожидает от России открытости в проведении учений

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Североатлантический альянс ожидает от России "открытости в проведении учений". Как отмечает Report, об этом заявил ТАСС представитель пресс-службы альянса, комментируя проверку боеготовности российских войск в Арктике.

По его оценке, практика проведения внезапных проверок боеготовности войск РФ вызывает серьезную озабоченность НАТО и "способствует нестабильности в Европе".

"Россия провела около дюжины внезапных учений за последние два года. НАТО не проводит внезапных маневров с момента окончания холодной войны. НАТО открыта миру в своих учениях, и мы ожидаем того же от России", - утверждают в штаб-квартире альянса.

По оценке НАТО, "обстановка в области безопасности в Европе драматически изменилась в результате агрессивных действий России на Украине".

"В этих условиях транспарентность и предсказуемость являются ключевыми условиями, чтобы избежать любых неверных интерпретаций (действий друг друга). Российские внезапные учения противоречат Венскому документу (2011 года) о мерах по укреплению доверия и безопасности", - считают в штаб-квартире НАТО.