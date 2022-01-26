НАТО не пойдет на компромисс с Россией в отношении права любой страны вступить в альянс

НАТО не пойдет на компромисс с Россией в отношении права любой страны на вступление в альянс.
Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"НАТО не пойдет на компромисс с Россией в отношении права любой страны, включая Украину, вступить в альянс", - добавил он.
Генсек признал наличие серьезных разногласий с Россией. В то же время он отметил, что для урегулирования конфликтов необходим диалог. "НАТО приняло решение письменно ответить другой стороне, поскольку намерено добиться прогресса в диалоге с Россией", - сказал Столтенберг.