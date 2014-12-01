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    НАТО не намерена давать гарантии невступления Украины и Грузии в альянс

    Генсек: Мы намерены уважать решения народа Украины по этому вопросу

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ НАТО не дает и не намерена давать гарантии невступления в альянс Украины и Грузии. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи  министров иностранных дел стран  НАТО 2-3 декабря в Брюсселе.

    "Речь идет о суверенном праве каждой страны выбирать свои военные альянсы", - подчеркнул он.

    По словам Столтенберга, ни одна не входящая в НАТО страна "не имеет права вето" на решения о расширении альянса. 

    "Мы намерены уважать решения народа Украины по этому вопросу", - подчеркнул генсек НАТО. 

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