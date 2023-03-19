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НАТО нарастит группировку у границ России до 300 тыс. военных

НАТО нарастит группировку у границ России до 300 тыс. военных Весной НАТО представит обновленный региональный план обороны, в ближайшие месяцы альянс планирует усилить группировку у границ России.
Другие страны
19 марта 2023 г. 17:35
НАТО нарастит группировку у границ России до 300 тыс. военных

Весной НАТО представит обновленный региональный план обороны, в ближайшие месяцы альянс планирует усилить группировку у границ России.

Как передает Report, об этом сообщает американское издание Politico.

Официальные лица, на которые ссылается издание, заявляют, что этот план предполагает вовлеченность 300 тыс. военнослужащих НАТО. В июне 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о планах в скором времени привести в состояние повышенной готовности 300 тыс. военных.

Многим союзникам в связи с этими планами придется увеличить расходы на оборону и закупать больше вооружений, отмечет издание. Politico приводит два возможных уровня готовности НАТО.

Первый эшелон может состоять из около 100 тыс. военных, готовых к выдвижению в течение 10 дней. Он может быть набран из Польши, Норвегии и стран Балтии (Эстонии, Латвии и Литвы).

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