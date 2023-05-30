НАТО направит 700 военных в Косово

НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово для обеспечения безопасности и подготовит еще один батальон к отправке в случае необходимости.

НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово для обеспечения безопасности и подготовит еще один батальон к отправке в случае необходимости.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Осло.

"Силы НАТО в Косове примут все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность всего населения края, - заявил Столтенберг. - НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово и повысит уровень готовности еще одного батальона, чтобы он мог быть отправлен в случае необходимости".