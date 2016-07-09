НАТО намерена оставить в Афганистане в 2017 году около 12 тыс. солдат

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ НАТО сохранит присутствие в Афганистане в 2017 году примерно на нынешнем уровне – 12 тыс. солдат. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Пока слишком рано называть точные данные по численности солдат. Но, основываясь на сделанных обязательствах на этой встрече сегодня, мы можем сказать, что уровень сил в 2017 году будет примерно тем же, каким он является в 2016 году – это около 12 тыс. солдат", — заявил Столтенберг журналистам.

"Точные цифры мы назовем позже, решение будет принято осенью. Будет значимое американское и не американское присутствие в Афганистане", — добавил он.