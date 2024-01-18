НАТО начнет в Европе крупнейшие учения с участием 90 тыс. военных

Североатлантический альянс на следующей неделе начнет в Европе крупнейшие за десятилетия учения Steadfast Defender 2024 с участием 90 тысяч военнослужащих.

Североатлантический альянс на следующей неделе начнет в Европе крупнейшие за десятилетия учения Steadfast Defender 2024 с участием 90 тысяч военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Сегодня мы объявляем о старте учений Steadfast Defender 2024, которые начнутся на следующей неделе и продлятся до мая. Steadfast Defender будут крупнейшими учениями НАТО за десятилетия с участием примерно 90 тысяч военнослужащих из всех стран альянса, а также из нашего партнера Швеции", - сказал он.

По его словам, альянс продемонстрирует возможность усиливать оборону евроатлантического региона за счет переброски сил из Северной Америки в Европу при отработке сценария гипотетического конфликта альянса с "почти равным его соперником".