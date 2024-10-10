НАТО начнет 14 октября ежегодные ядерные учения Steadfast Noon

Североатлантический альянс начнет 14 октября свои ежегодные авиационные учения Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия.

Североатлантический альянс начнет 14 октября свои ежегодные авиационные учения Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам генсек НАТО Марк Рютте по прибытии в Лондон на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"С понедельника НАТО начнет маневры Steadfast Noon", - сказал он.

Эти учения проводятся ежегодно с участием десятков самолетов как ядерных, так и неядерных государств НАТО и имитируют действия по нанесению ударов тактическим ядерным оружием. Маневры не предусматривают полеты с ядерным оружием на борту.