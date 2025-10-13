НАТО начинает учения "Стойкий полдень" с участием 71 самолета

НАТО начинает ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon ("Стойкий полдень") с участием 71 самолета и 2000 военнослужащих из 14 стран - членов альянса.

Как передает Report, об этом сообщает издание 20 minutes.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в видеообращении, учения являются регулярными и направлены на обеспечение надежности ядерного сдерживания. "Это четко дает понять любому потенциальному противнику, что мы будем и сможем защищать всех союзников", - подчеркнул он.

По словам директора НАТО по ядерной политике Джима Стоукса, учения "не направлены против какой-либо страны". Основной базой станет авиабаза Волкель в Нидерландах, с вспомогательными элементами на базах в Великобритании и Бельгии.

В маневрах участвуют американские истребители F-35, немецкие Tornado, польские F-16, финские F-18 и шведские Gripen, а также самолеты поддержки.

Учения продлятся две недели в районе Северного моря.