    НАТО начинает учения "Стойкий полдень" с участием 71 самолета

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 03:56
    НАТО начинает учения Стойкий полдень с участием 71 самолета

    НАТО начинает ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon ("Стойкий полдень") с участием 71 самолета и 2000 военнослужащих из 14 стран - членов альянса.

    Как передает Report, об этом сообщает издание 20 minutes.

    Как заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в видеообращении, учения являются регулярными и направлены на обеспечение надежности ядерного сдерживания. "Это четко дает понять любому потенциальному противнику, что мы будем и сможем защищать всех союзников", - подчеркнул он.

    По словам директора НАТО по ядерной политике Джима Стоукса, учения "не направлены против какой-либо страны". Основной базой станет авиабаза Волкель в Нидерландах, с вспомогательными элементами на базах в Великобритании и Бельгии.

    В маневрах участвуют американские истребители F-35, немецкие Tornado, польские F-16, финские F-18 и шведские Gripen, а также самолеты поддержки.

    Учения продлятся две недели в районе Северного моря.

    НАТО военные учения "Стойкий полдень"
