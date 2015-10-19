 Наверх
    Закрыть фоторежим

    НАТО готовится к первым за последние 13 лет крупнейшим военным учениям

    В последний раз подобные учения прошли в 2002 году

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ НАТО начинает крупнейшие за 13 лет стратегические полевые учения Trident Juncture - 2015 ("Соединение трезубца").

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на Сицилии заместитель генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу. 

    По информации, полевые учения будут проходить с 21 октября по 6 ноября. 

    В учениях примут участие 36 тыс. человек, 140 самолетов и до 90 подводных и надводных кораблей из 30 государств, в том числе не входящих в НАТО Австрии и Швеции.

    В информации отмечается, что первый этап учений прошел 3-16 октября. 

    Отметим, что в последний раз подобное военное учение проходило в 2002 году. Тогда в маневрах "Strong Resolve" приняли участие 40 тыс. человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi