О нас

НАТО проводит учения в Латвии

НАТО проводит учения в Латвии В Латвии начались военные учения Ramstein Legacy 2022. Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, они продлятся до 6 июня,
Другие страны
30 мая 2022 г. 15:31
НАТО проводит учения в Латвии

В Латвии начались военные учения Ramstein Legacy 2022. Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, они продлятся до 6 июня,

Учения были организованы командования Воздушных сил НАТО. В них примут участие 300 военных Воздушных сил, Сухопутных сил, Земессардзе, а также бойцы противовоздушной обороны Италии, Чехии и США.

Боевая подготовка войск будет проходить на территории и в воздушном пространстве ряда стран: Польши, Литвы, Эстонии и Латвии.

"Учения будут проводиться в различных странах Европы и были разработаны на основе сложных и реалистичных ситуационных условий. Целью этого года является укрепление оперативной совместимости и готовности подразделений, что, соответственно, усилит оборону и защиту территорий, сил и населения союзных стран от угрозы или нападения с ракет или с воздуха", - отмечает пресс-служба RALY 22.

Известно, что к учениям были привлечены самолеты военной авиации НАТО, системы ПВО ближней дистанции, в том же числе RBS-70, STINGER и AVENGER.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке NATO military training exercises staged in Latvia 
Версия на азербайджанском языке NATO Latviyada təlimlər keçirir

Самое читаемое

Определена цена на хадж из Азербайджана
Определена цена на хадж из Азербайджана
24 мая 2022 г. 15:27
Джавид Гурбанов освобожден от должности председателя ЗАО ”Азербайджанские железные дороги
Джавид Гурбанов освобожден от должности председателя ЗАО ”Азербайджанские железные дороги"
24 мая 2022 г. 20:40
Саудовская Аравия запретила своим гражданам посещать Армению
Саудовская Аравия запретила своим гражданам посещать Армению
24 мая 2022 г. 08:36
Кабмин внес изменения в постановление о госпошлинах
Кабмин внес изменения в постановление о госпошлинах
24 мая 2022 г. 17:25
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с проведением TEKNOFEST Azerbaijan
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с проведением TEKNOFEST Azerbaijan
24 мая 2022 г. 11:06
Forbes: Россия оккупировала около 20% территории Украины
Forbes: Россия оккупировала около 20% территории Украины
24 мая 2022 г. 13:17
TEKNOFEST Azerbaijan: В Баку самолеты и вертолеты выполняют тренировочные полеты
TEKNOFEST Azerbaijan: В Баку самолеты и вертолеты выполняют тренировочные полеты
24 мая 2022 г. 10:57
В небе над Баку кружат турецкие истребители - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВ небе над Баку кружат турецкие истребители - ФОТОРЕПОРТАЖ
24 мая 2022 г. 18:51
Число жертв при обрушении дома в Иране увеличилось до шести
Число жертв при обрушении дома в Иране увеличилось до шести
24 мая 2022 г. 00:39
В Мариуполе под завалами в подвале нашли почти 200 полуразложившихся тел
В Мариуполе под завалами в подвале нашли почти 200 полуразложившихся тел
24 мая 2022 г. 13:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi