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НАТО проводит учения Nordic Response 2024 под эгидой Норвегии

НАТО проводит учения Nordic Response 2024 под эгидой Норвегии Учения НАТО Nordic Response 2024, которыми руководит Норвегия, начались сегодня, в них принимают участие более 20 тыс. военных из 13 стран, включая Финляндию, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.
Другие страны
4 марта 2024 г. 18:45
НАТО проводит учения Nordic Response 2024 под эгидой Норвегии

Учения НАТО Nordic Response 2024, которыми руководит Норвегия, начались сегодня, в них принимают участие более 20 тыс. военных из 13 стран, включая Финляндию, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

"Впервые Финляндия примет участие в качестве члена НАТО в учениях, посвященных коллективной обороне различных регионов альянса", - говорится в заявлении Сил обороны Финляндии.

В частности, финское командование отправило на учения 4 тыс. военных. Швеция, которая в феврале завершила получение согласия от стран НАТО на вступление в альянс, направила на маневры 4,5 тыс. человек.

Nordic Response 2024 – часть самых крупных с 1988 года учений НАТО Steadfast Defender 24. Среди других участников Nordic Response 2024 – США, Великобритания, Бельгия, Канада, Дания, Франция, ФРГ, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания. Половина задействованных сил относится к сухопутным войскам, остальные будут тренироваться на море.

По данным норвежского Минобороны, к маневрам привлекли более 50 подводных лодок, фрегатов и корветов, десантных кораблей; а также свыше 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морской разведки и вертолетов.

Учения должны продлиться до 15 марта.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре намерены проинспектировать ход учений 7 марта на севере Норвегии.

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Версия на английском языке NATO conducting exercise Nordic Response 2024 under Norwegian auspices

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