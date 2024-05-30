СМИ: НАТО хочет удвоить ежегодную помощь Украине

НАТО рассматривает вариант выделить в течение пяти лет на поддержку Украины не 100 млрд долларов, как планировалось ранее, а в два раза больше.

НАТО рассматривает вариант выделить в течение пяти лет на поддержку Украины не 100 млрд долларов, как планировалось ранее, а в два раза больше.



Как передает Report, об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, отмечается в материале, поддержка со стороны стран-членов должна составить 40 млрд долларов в год.

Издание сообщает, что предложение будет обсуждаться на встрече глав МИД альянса в Праге, а решение может быть принято к июльскому саммиту в Вашингтоне.