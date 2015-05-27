НАТО будет оценивать заявку Украины о вступлении в альянс наравне с остальными

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ НАТО будет рассматривать заявку Украины о вступлении в альянс наравне с другими странами, желающими стать членами организации. Об этом заявил 26 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Украина объявила, что будет осуществлять программу реформ, после чего будет стремиться к запросу членства (в альянсе). Мы оценим заявку из Украины точно таким же путем, как мы оценили бы любую другую заявку из любой другой страны", - пояснил он.

По словам Столтенберга, несмотря на то, что Украина - не член НАТО, альянс оказывает Киеву "политическую и практическую поддержку". "Я уверен, что каждая страна имеет право выбора своего собственного пути. И от этой страны и 28 членов НАТО зависит, будет ли альянс расширяться и включать в свой состав нового члена", - заключил генсек.