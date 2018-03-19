Наследный принц Саудовской Аравии предложил уравнять зарплаты мужчин и женщин

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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил, что власти страны планируют уравнять зарплаты мужчин и женщин.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью CBS.

"Мы работаем над инициативой, которая будет запущена в ближайшем будущем и будет направлена на то, чтобы разработать нормы, гарантирующие равную оплату труда для мужчин и женщин", - сказал Мохаммед бин Салман.

Также принц отметил, что считает женщин и мужчин равными.