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    Наследный принц Саудовской Аравии предложил уравнять зарплаты мужчин и женщин

    © Foto: Cliff Owen/AP

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил, что власти страны планируют уравнять зарплаты мужчин и женщин.

    Как передает Report, об этом он рассказал в интервью CBS.

    "Мы работаем над инициативой, которая будет запущена в ближайшем будущем и будет направлена на то, чтобы разработать нормы, гарантирующие равную оплату труда для мужчин и женщин", - сказал Мохаммед бин Салман.

    Также принц отметил, что считает женщин и мужчин равными.

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