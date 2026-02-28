Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Наследный принц Саудовской Аравии и глава ОАЭ осудили удары Ирана по их территории

    28 февраля, 2026
    Сын короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза - Мухаммед бин Салман в ходе телефонного разговора с президентом ОАЭ шейхом Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на госагентство ОАЭ WAM.

    "В ходе разговора они обсудили события в регионе и нападения Ирана, направленные против территории Объединенных Арабских Эмиратов и ряда братских стран", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что наследный принц Саудовской Аравии выразил осуждение Королевством этих нападений, и полную солидарность и поддержку ОАЭ, а также "готовность предоставить все свои возможности в распоряжение ОАЭ для принятия любых мер".

