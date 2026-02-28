Наследный принц Саудовской Аравии и глава ОАЭ осудили удары Ирана по их территории
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 17:40
Сын короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза - Мухаммед бин Салман в ходе телефонного разговора с президентом ОАЭ шейхом Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на госагентство ОАЭ WAM.
"В ходе разговора они обсудили события в регионе и нападения Ирана, направленные против территории Объединенных Арабских Эмиратов и ряда братских стран", - сказано в сообщении.
Отмечается, что наследный принц Саудовской Аравии выразил осуждение Королевством этих нападений, и полную солидарность и поддержку ОАЭ, а также "готовность предоставить все свои возможности в распоряжение ОАЭ для принятия любых мер".
Последние новости
17:42
Турция опровергла слухи о поддержке ударов по ИрануВ регионе
17:40
Наследный принц Саудовской Аравии и глава ОАЭ осудили удары Ирана по их территорииДругие страны
17:25
Песков: Путин провел совещание Совбеза из-за ситуации вокруг ИранаВ регионе
17:22
В Сирии при падении обломков иранской ракеты погибли четыре человекаДругие страны
17:20
МО Кувейта сообщило о перехвате всех ракет, выпущенных по авиабазе США Али аль-Салем - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:05
Арагчи: Война против Ирана незаконна и будет иметь последствияВ регионе
17:02
Фидан обсудил региональную обстановку с коллегами из ближневосточных странВ регионе
16:51
ООН призвала стороны конфликта "проявить благоразумие"Другие страны
16:48