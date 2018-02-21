Население Украины сократилось почти на 200 тысяч человек за 2017 год

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Государственная служба статистики Украины сообщила, что население страны за 2017 год сократилось почти на 200 тыс. человек.

Как передает Report, "Численность населения на Украине по оценке на 1 января 2018 года составляла 42 млн 386,4 тыс. человек. В течение 2017 года численность населения уменьшилась на 198,1 тыс. человек", - приводит сообщение телеканал NewsOne.

Отмечается, что превышение числа умерших над числом новорождённых остаётся существенным — 100 к 63.