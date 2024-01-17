Население Китая в 2023 году сократилось на 2,08 млн человек

Численность населения Китая в 2023 году сократилась на 2,08 млн человек, до 1,40967 млрд граждан.

Численность населения Китая в 2023 году сократилась на 2,08 млн человек, до 1,40967 млрд граждан.

Как передает Report , об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

В докладе уточняется, что за год власти зарегистрировали в стране 9,02 млн новорожденных, умерли 11,10 млн человек. Коэффициенты рождаемости и смертности составили 6,39 и 7,87 промилле соответственно.

Численность мужского населения Китая достигла 720,32 млн человек (сокращение на 0,2%), женского - 689,35 млн человек (уменьшение на 0,04%). Доля граждан трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет) составила 61,3% - на 0,7 процентного пункта меньше, чем в 2022 году. В стране насчитывается 216,76 млн лиц старше 65 лет, число которых увеличилось на 3,3%.

Согласно опубликованной статистике, в 2023 году население городов КНР выросло на 1,2%, до 932,67 млн человек. В сельской местности живут 477 млн человек (сокращение на 2,8%).