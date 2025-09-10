ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Непал Катар Средний коридор
    NASA запретило гражданам Китая участвовать в программах агентства

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 20:43
    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ввело запрет на работу граждан Китая с американскими визами в космических программах агентства.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

    По его сведениям, ранее запрет на работу в агентстве распространялся лишь на граждан Китая без американской визы, однако с прошлой недели NASA заблокировало доступ к базам данных, а также к участию в совещаниях и для граждан КНР с действующими визами США.

    "NASA приняло внутренние меры в отношении китайских граждан, которые включают в себя ограничение физического и кибернетического доступа к нашим объектам, материалам и сетям для обеспечения безопасности работы", - приводит агентство заявление начальника пресс-службы агентства Бетани Стивенс.

