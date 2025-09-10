NASA запретило гражданам Китая участвовать в программах агентства

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ввело запрет на работу граждан Китая с американскими визами в космических программах агентства.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, ранее запрет на работу в агентстве распространялся лишь на граждан Китая без американской визы, однако с прошлой недели NASA заблокировало доступ к базам данных, а также к участию в совещаниях и для граждан КНР с действующими визами США.

"NASA приняло внутренние меры в отношении китайских граждан, которые включают в себя ограничение физического и кибернетического доступа к нашим объектам, материалам и сетям для обеспечения безопасности работы", - приводит агентство заявление начальника пресс-службы агентства Бетани Стивенс.