О нас

NASA: США планируют высадиться на Луну в ближайшие три с половиной года

NASA: США планируют высадиться на Луну в ближайшие три с половиной года США рассчитывают осуществить высадку астронавтов на Луну до конца президентского срока Дональда Трампа, через три с половиной года.
Другие страны
31 июля 2025 г. 06:27
NASA: США планируют высадиться на Луну в ближайшие три с половиной года

США рассчитывают осуществить высадку астронавтов на Луну до конца президентского срока Дональда Трампа, через три с половиной года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта - исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи.

"В следующем году мы планируем вернуться на Луну, мы не будем прилуняться, мы облетим Луну. А затем примерно через год мы снова прилунимся. Это произойдет, пока Дональд Трамп будет занимать пост [главы государства], - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - А после этого мы обустроим базу, мы останемся на Луне, и полученные там знания помогут нам попасть на Марс".

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривал беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября - 11 декабря 2022 года. Второй этап (Artemis II) - это облет корабля с экипажем на борту вокруг естественного спутника Земли. На третьем этапе (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну и отправить их к Марсу.

Изначально Artemis II и Artemis III планировались в 2022 и 2024 годах соответственно, однако эти сроки неоднократно сдвигались. В декабре прошлого года NASA перенесло их на апрель 2026 года и середину 2027 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ növbəti üç il yarım ərzində Aya enməyi planlaşdırır

Экслюзивные новости

Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi