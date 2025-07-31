NASA: США планируют высадиться на Луну в ближайшие три с половиной года

США рассчитывают осуществить высадку астронавтов на Луну до конца президентского срока Дональда Трампа, через три с половиной года.

США рассчитывают осуществить высадку астронавтов на Луну до конца президентского срока Дональда Трампа, через три с половиной года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта - исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи.

"В следующем году мы планируем вернуться на Луну, мы не будем прилуняться, мы облетим Луну. А затем примерно через год мы снова прилунимся. Это произойдет, пока Дональд Трамп будет занимать пост [главы государства], - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - А после этого мы обустроим базу, мы останемся на Луне, и полученные там знания помогут нам попасть на Марс".

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривал беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября - 11 декабря 2022 года. Второй этап (Artemis II) - это облет корабля с экипажем на борту вокруг естественного спутника Земли. На третьем этапе (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну и отправить их к Марсу.

Изначально Artemis II и Artemis III планировались в 2022 и 2024 годах соответственно, однако эти сроки неоднократно сдвигались. В декабре прошлого года NASA перенесло их на апрель 2026 года и середину 2027 года.

