NASA: США хотят первыми доставить реактор на Луну, чтобы занять ее лучшую часть

США намерены установить на Луне ядерный реактор в рамках подготовки к долгосрочному присутствию на естественном спутнике Земли и будущим пилотируемым полетам на Марс.

США намерены установить на Луне ядерный реактор в рамках подготовки к долгосрочному присутствию на естественном спутнике Земли и будущим пилотируемым полетам на Марс.

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности главы NASA, министр транспорта США Шон Даффи на пресс-конференции, посвященной вопросам регулирования беспилотных аппаратов.

По его словам, использование ядерной энергии на Луне позволит создать устойчивую инфраструктуру и обеспечить энергией будущую лунную базу. "Послушайте, это не новая концепция. Она обсуждалась ещё при первом сроке Дональда Трампа, затем при Джо Байдене. Мы участвуем в гонке — в гонке за Луну, в гонке с Китаем. А чтобы иметь базу на Луне, нам нужна энергия", — подчеркнул глава NASA.

Даффи отметил, что особенно перспективным является участок Луны, где имеются солнечный свет и залежи льда. "Мы хотим добраться туда первыми и занять эту территорию для Америки", — заявил он.

Как отметил руководитель NASA, солнечная энергия не в полной мере может обеспечить потребности в электроэнергии, необходимых для поддержания жизни. "Для этого потребуется технология деления ядра. Причем не в масштабах крупных электростанций — речь идет о мощности в 100 кВт, что эквивалентно потреблению домом площадью около 186 квадратных метров за три с половиной дня", — пояснил Даффи.

По его словам, в отдельных районах Луны можно будет использовать солнечную энергию, однако именно ядерная технология обеспечит стабильный источник питания в условиях длительного лунного пребывания. "Мы уже потратили сотни миллионов долларов на изучение такой возможности. Теперь переходим от изучения к практике", — отметил он.

"Если мы действительно хотим поддерживать жизнь на Луне, а затем отправиться на Марс, без этой технологии нам не обойтись", — заключил Шон Даффи.