NASA опубликовало первые снимки Земли с корабля Orion на пути к Луне
- 04 апреля, 2026
- 05:55
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало первые фотографии Земли, сделанные экипажем космического корабля Orion, направляющегося к Луне.
Как передает Report, снимки опубликованы на сайте ведомства.
На одном из фото Земля запечатлена полностью в момент, когда она перекрывает Солнце. На других снимках планета видна частично или не освещена солнечными лучами. Все изображения сделал астронавт NASA Рид Вайсман.
Ракета-носитель SLS с кораблем Orion в рамках миссии "Артемида-2" стартовала в среду в 01:35 по бакинскому времени с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.
Ожидается, что астронавты Рид Вайсман, Кристина Кук, Виктор Гловер и канадский астронавт Джереми Хансен совершат облет Луны на расстоянии около 8 тыс. км от ее поверхности, после чего вернутся на Землю. Продолжительность миссии составит около 10 дней.
Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках программы "Аполлон-17". В случае успеха нынешней миссии астронавты окажутся на рекордном расстоянии от Земли.