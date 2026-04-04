    NASA опубликовало первые снимки Земли с корабля Orion на пути к Луне

    NASA опубликовало первые снимки Земли с корабля Orion на пути к Луне

    Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало первые фотографии Земли, сделанные экипажем космического корабля Orion, направляющегося к Луне.

    Как передает Report, снимки опубликованы на сайте ведомства.

    На одном из фото Земля запечатлена полностью в момент, когда она перекрывает Солнце. На других снимках планета видна частично или не освещена солнечными лучами. Все изображения сделал астронавт NASA Рид Вайсман.

    Ракета-носитель SLS с кораблем Orion в рамках миссии "Артемида-2" стартовала в среду в 01:35 по бакинскому времени с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

    Ожидается, что астронавты Рид Вайсман, Кристина Кук, Виктор Гловер и канадский астронавт Джереми Хансен совершат облет Луны на расстоянии около 8 тыс. км от ее поверхности, после чего вернутся на Землю. Продолжительность миссии составит около 10 дней.

    Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках программы "Аполлон-17". В случае успеха нынешней миссии астронавты окажутся на рекордном расстоянии от Земли.

    NASA Yerin "Orion" gəmisindən çəkilmiş ilk şəkillərini yayımlayıb

    Последние новости

    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну ради "иранской нефти и кучи денег"

    Другие
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    18:46

    В Азербайджане обновлена единая классификация бюджета

    Милли Меджлис
    Лента новостей