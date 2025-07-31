NASA: Cокращения сотрудников негативно скажутся на программе МКС

Увольнение опытных сотрудников Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) негативно отразится на программе Международной космической станции (МКС).

Увольнение опытных сотрудников Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) негативно отразится на программе Международной космической станции (МКС).

Как передает Report, об этом заявила руководитель программы МКС в NASA Дана Вайгел на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon Endeavour с экипажем Crew-11.

"У нас многолетний накопленный опыт, однако когда мы теряем людей или когда люди сами решают уйти до завершения программы, очень сложно [потом] восстановить часть этого опыта", - сказала она.

Хотя "запуски [кораблей к МКС] происходят не каждый день", важная работа по этой программе ведется на постоянной основе, поэтому "каждый день имеет критически важное значение", продолжала Вайгел. "Наша команда сосредоточена [на своей работе], мы не теряем из виду свою цель и стараемся работать над приоритетными задачами", - отметила она.

Ранее официальный представитель американского космического ведомства Шерил Уорнер заявила, что руководство NASA ожидает сокращения сотрудников на 21%, примерно до 14 тыс. Согласно данным, 3 870 сотрудников управления согласились принять участие в двух программах сокращения. В их рамках служащие могут добровольно уволиться при предоставлении им дополнительной платы или на других льготных условиях.