Нарышкин: выход России из Совета Европы не исключен

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Председатель Госдумы Сергей Нарышкин вновь озвучил позицию Москвы по поводу возможности выхода РФ из Совета Европы: этот вопрос пока не стоит на повестке дня, но и исключать такую возможность нельзя.

Report со ссылкой на ТАСС, сообщает, что политик напомнил, что еще до сессии ПАСЕ в Страсбурге подчеркивал: "Если решение ПАСЕ нас разочарует - а оно нас разочаровало - то мы на год приостанавливаем все отношения и полностью (замораживаем) нашу работу в Парламентской ассамблее в отличие от того, что мы делали в последние девять месяцев, когда были лишены этих прав".

"Мы же все-таки - с тем, чтобы показать наше расположение, показать, что мы ценим эту дискуссионную площадку и что мы хотим продолжать диалог, - мы частично работали", - пояснил спикер. Он обратил внимание, что в прошедшее с апреля 2014 года время два депутата Госдумы представляли доклады, Россия согласилась на продолжение мониторинговых процедур, сам он трижды встречался с членами Президентского комитета ПАСЕ. "Я думаю, этот диалог был небесполезен", - отметил Нарышкин.

"Но отныне в течение 2015 года мы полностью замораживаем свою работу, - подтвердил председатель Госдумы. - По истечении года проанализируем ситуацию и, как я уже сказал, не исключаю, что для нас встанет вопрос и о членстве в Совете Европы". "Пока мы об этом не говорим, не будем загадывать, но это не исключено", - добавил он.

"Мы искренне говорили, что ценили диалог, ценили возможность работать в ПАСЕ, которая является одной из самых широких и открытых общеевропейских дискуссионных площадок. Но ситуация меняется, условия работы меняются, условия ведения диалога меняются в худшую сторону, поэтому нам Парламентская ассамблея перестает быть интересной", - сказал Нарышкин. Он согласился с мнением, что сейчас "мяч на той стороне".

При этом спикер отверг утверждения, что Россия "самоизолируется". "У нас есть много других более эффективных возможностей вести диалог с нашими европейскими партнерами в различных форматах и прежде всего - в Парламентской ассамблее ОБСЕ", - подчеркнул Нарышкин.

"Там диалог идет, он тоже идет непросто с учетом общего кризиса доверия в Европе, но нас слышат", - считает он. В частности, по словам главу Госдумы, было воспринято предложение РФ о создании рабочей группы по связям с Украиной, она была сформирована. "Но пока, к сожалению, ее деятельность блокируется делегациями трех государств - США, Польши и Украины", - заключил председатель Госдумы.