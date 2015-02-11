Нарышкин: Россия не позволит себя изолировать

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Россия не собирается сама себя изолировать и не позволит это сделать никому другому. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, заявил председатель Госдумы Сергей Нарышкин на заседании "Открытой трибуны" на тему "Цена на нефть и новые возможности российской экономики".

"Конечно, ситуация в российской, да и в мировой экономике складывается непросто, и тому есть не только объективные, но и субъективные причины", - заявил глава нижней палаты парламента РФ.

"Но Россия не мыслит себя в отрыве от глобальной мировой экономики и, естественно, не собирается сама себя изолировать, и не позволит это сделать никакому другому, как бы кто ни пыжился в своих высказываниях и в своих действиях", - заявил С. Нарышкин.