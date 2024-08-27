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Нарышкин полагает, что Дуров не раскроет Западу чувствительную информацию

Нарышкин полагает, что Дуров не раскроет Западу чувствительную информацию Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин полагает, что задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров не допустит передачу Западу чувствительной информации.
Другие страны
27 августа 2024 г. 13:11
Нарышкин полагает, что Дуров не раскроет Западу чувствительную информацию

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин полагает, что задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров не допустит передачу Западу чувствительной информации.

Как передает Report, об сообщает ТАСС.

"Я очень рассчитываю, что он этого не допустит", - отметил Нарышкин, отвечая на вопрос, есть ли опасения передачи Дуровым чувствительной для России информации.

Напомним, что ранее Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Отмечалось, что правоохранительные органы Франции считают его причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidməti: Durovun məxfi məlumatları Qərbə açıqlamayacağına ümid edirik

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