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Нарушавшего условие домашнего ареста итальянца выдал TikTok

Нарушавшего условие домашнего ареста итальянца выдал TikTok Итальянские карабинеры оказались среди подписчиков 56-летнего мужчины из провинции Неаполя, который снимал в соцсети TikTok свои выходы из дома в нарушение условий домашнего ареста.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 20:02
Нарушавшего условие домашнего ареста итальянца выдал TikTok

Итальянские карабинеры оказались среди подписчиков 56-летнего мужчины из провинции Неаполя, который снимал в соцсети TikTok свои выходы из дома в нарушение условий домашнего ареста.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета Quotidiano Nazionale.

Отмечается, что осужденный за наркотики итальянец опубликовал в общей сложности шесть видеороликов с тем, как он находился на воле вопреки запрету.

Местные карабинеры отследили его посты и сверили их с показаниями телекамер вокруг дома преступника. За нарушение ограничительной меры итальянец поплатился свободой: суд постановил перевести его в тюрьму для отбывания наказания.

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