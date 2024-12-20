Нарушавшего условие домашнего ареста итальянца выдал TikTok

Итальянские карабинеры оказались среди подписчиков 56-летнего мужчины из провинции Неаполя, который снимал в соцсети TikTok свои выходы из дома в нарушение условий домашнего ареста.

Итальянские карабинеры оказались среди подписчиков 56-летнего мужчины из провинции Неаполя, который снимал в соцсети TikTok свои выходы из дома в нарушение условий домашнего ареста.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета Quotidiano Nazionale.

Отмечается, что осужденный за наркотики итальянец опубликовал в общей сложности шесть видеороликов с тем, как он находился на воле вопреки запрету.

Местные карабинеры отследили его посты и сверили их с показаниями телекамер вокруг дома преступника. За нарушение ограничительной меры итальянец поплатился свободой: суд постановил перевести его в тюрьму для отбывания наказания.