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Народный банк Китая выделил пострадавшим от наводнений районам почти 14 млрд долларов

Народный банк Китая выделил пострадавшим от наводнений районам почти 14 млрд долларов Народный банк Китая (Центробанк) выделил 100 млрд юаней ($13,9 млрд) на оказание помощи пострадавшим от наводнений районам страны.
Другие страны
13 августа 2024 г. 14:45
Народный банк Китая выделил пострадавшим от наводнений районам почти 14 млрд долларов

Народный банк Китая (Центробанк) выделил 100 млрд юаней ($13,9 млрд) на оказание помощи пострадавшим от наводнений районам страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Центробанка.

"Для оказания финансовой поддержки в области предотвращения наводнений, ликвидации последствий наводнений и восстановления после стихийных бедствий Народный банк Китая принял решение об открытии Чунцину, Фуцзяни и еще 12 провинциям (районам, городам) линий рефинансирования сельского хозяйства и малого бизнеса на сумму 100 млрд юаней", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что в мегаполис Чунцин, провинции Фуцзянь, Гуандун, Хэнань, Хэйлунцзян, Хунань, Цзилинь, Цзянси, Ляонин, Шэньси, Сычуань и Гуанси-Чжуанский автономный район будут направлены средства на оказание непосредственной помощи, увеличение кредитной поддержки хозяйствующих субъектов, особенно малых и микропредприятий, индивидуальных промышленных и коммерческих домохозяйств, а также сельского хозяйства и аквакультур.

На следующем этапе, говорится в сообщении, Народный банк Китая будет призывать банковские отделения на местах использовать новые линии рефинансирования, направлять финансовые средства в точном соответствии с потребностями в оказании помощи при стихийных бедствиях и упрощать связанные с этим процедуры.

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