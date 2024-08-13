Народный банк Китая выделил пострадавшим от наводнений районам почти 14 млрд долларов

Народный банк Китая (Центробанк) выделил 100 млрд юаней ($13,9 млрд) на оказание помощи пострадавшим от наводнений районам страны.

Народный банк Китая (Центробанк) выделил 100 млрд юаней ($13,9 млрд) на оказание помощи пострадавшим от наводнений районам страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Центробанка.

"Для оказания финансовой поддержки в области предотвращения наводнений, ликвидации последствий наводнений и восстановления после стихийных бедствий Народный банк Китая принял решение об открытии Чунцину, Фуцзяни и еще 12 провинциям (районам, городам) линий рефинансирования сельского хозяйства и малого бизнеса на сумму 100 млрд юаней", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что в мегаполис Чунцин, провинции Фуцзянь, Гуандун, Хэнань, Хэйлунцзян, Хунань, Цзилинь, Цзянси, Ляонин, Шэньси, Сычуань и Гуанси-Чжуанский автономный район будут направлены средства на оказание непосредственной помощи, увеличение кредитной поддержки хозяйствующих субъектов, особенно малых и микропредприятий, индивидуальных промышленных и коммерческих домохозяйств, а также сельского хозяйства и аквакультур.

На следующем этапе, говорится в сообщении, Народный банк Китая будет призывать банковские отделения на местах использовать новые линии рефинансирования, направлять финансовые средства в точном соответствии с потребностями в оказании помощи при стихийных бедствиях и упрощать связанные с этим процедуры.