О нас

Напавший на мужа Пелоси предстанет перед судом 1 ноября

Напавший на мужа Пелоси предстанет перед судом 1 ноября Мужчина, напавший с молотком на Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, предстанет перед судом 1 ноября.
Другие страны
29 октября 2022 г. 09:22
Напавший на мужа Пелоси предстанет перед судом 1 ноября

Мужчина, напавший с молотком на Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, предстанет перед судом 1 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter окружной прокурор Сан-Франциско (штат Клифорния) Брук Дженкинс.

"В понедельник мы выдвинем уголовные обвинения по нескольким пунктам и ожидаем, что во вторник [Дэвид] Депепи предстанет перед судом", - говорится в публикации прокурора.

Ранее сообщалось о том, что злоумышленник "ворвался в ее резиденцию в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на господина Пелоси". 82-летний Пол Пелоси был успешно прооперирован в связи с полученным переломом костей черепа и серьезными повреждениями правой руки и кистей. Врачи ожидают, что он сможет полностью восстановиться от полученных травм.

Как сообщила позднее полиция Сан-Франциско, нападавшим оказался 42-летний Дэвид Депепи, мотив его действий не установлен, по сведениям телеканала CNN целью злоумышленника была Ненси Пелоси, однако во время атаки ее не было дома.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Pelosinin həyat yoldaşına hücum edən şəxs məhkəmə qarşısına çıxacaq

Другие новости из категории

В Эквадоре от отравления метанолом умерли 12 человек
В Эквадоре от отравления метанолом умерли 12 человек
29 октября 2022 г. 08:32
Байден заявил о росте насилия в США из-за политики
Байден заявил о росте насилия в США из-за политики
29 октября 2022 г. 07:56
В центре Уганды произошла вспышка вируса Эбола
В центре Уганды произошла вспышка вируса Эбола
29 октября 2022 г. 06:53
В Японии могут создать подводную лодку, способную запускать крылатые ракеты
В Японии могут создать подводную лодку, способную запускать крылатые ракеты
29 октября 2022 г. 06:15
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
29 октября 2022 г. 05:43
Британия может заморозить траты на зарубежную помощь
Британия может заморозить траты на зарубежную помощь
29 октября 2022 г. 05:18
Байден примет участие в саммите G20 на Бали, посетит Египет и Камбоджу
Байден примет участие в саммите G20 на Бали, посетит Египет и Камбоджу
29 октября 2022 г. 03:14
ООН: Снижение цен на продовольствие спасло от крайней нищеты около 100 млн человек
ООН: Снижение цен на продовольствие спасло от крайней нищеты около 100 млн человек
29 октября 2022 г. 02:23
Стрельба в США, ранены 6 человек
Стрельба в США, ранены 6 человек
28 октября 2022 г. 23:35
США впервые предоставят Украине спутниковые антенны для связи на поле боя
США впервые предоставят Украине спутниковые антенны для связи на поле боя
28 октября 2022 г. 23:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi