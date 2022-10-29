Напавший на мужа Пелоси предстанет перед судом 1 ноября

Мужчина, напавший с молотком на Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, предстанет перед судом 1 ноября.

Мужчина, напавший с молотком на Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, предстанет перед судом 1 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter окружной прокурор Сан-Франциско (штат Клифорния) Брук Дженкинс.

"В понедельник мы выдвинем уголовные обвинения по нескольким пунктам и ожидаем, что во вторник [Дэвид] Депепи предстанет перед судом", - говорится в публикации прокурора.

Ранее сообщалось о том, что злоумышленник "ворвался в ее резиденцию в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на господина Пелоси". 82-летний Пол Пелоси был успешно прооперирован в связи с полученным переломом костей черепа и серьезными повреждениями правой руки и кистей. Врачи ожидают, что он сможет полностью восстановиться от полученных травм.

Как сообщила позднее полиция Сан-Франциско, нападавшим оказался 42-летний Дэвид Депепи, мотив его действий не установлен, по сведениям телеканала CNN целью злоумышленника была Ненси Пелоси, однако во время атаки ее не было дома.