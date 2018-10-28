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    Напавшему на синагогу в США грозит смертная казнь

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Подозреваемому в нападении на синагогу в Питтсбурге, где в результате стрельбы погибли 11 человек, будут предъявлены обвинения в преступлениях, которые в том числе могут караться смертной казнью.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу журналистам генпрокурор США Джефф Сешнс.

    "Министерство юстиции предъявит обвинения в совершении преступлений на почве ненависти и друге обвинения по уголовным статьям, включая обвинения, которые могут привести к смертной казни", — сказал он.

    Нападение на синагогу произошло утром в субботу, когда там собрались люди на церемонию.

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