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Нападение в Буркино-Фасо: погиб 41 человек

Нападение в Буркино-Фасо: погиб 41 человек Колонна бойцов из отряда «Защиты родины» (VDP), финансируемого правительством Буркина-Фасо, попала в засаду в северной провинции Лорум.
Другие страны
26 декабря 2021 г. 14:14
Нападение в Буркино-Фасо: погиб 41 человек

Колонна бойцов из отряда «Защиты родины» (VDP), финансируемого правительством Буркина-Фасо, попала в засаду в северной провинции Лорум.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", по информации пресс-секретаря правительства Алкассума Маиги, неизвестные устроили засаду бойцам, которые сопровождали торговцев.

В результате нападения погиб 41 член отряда.

Правительство решительно осудило нападение, отметил Маига.

Между тем президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе объявил в стране двухдневный траур.

В результате терактов, совершенных в Буркина-Фасо в ноябре, погибли 58 военных, что вызвало среди общества бурную антиправительственную критику.

В стране были организованы акции протеста с требованием отставки главы государства. Участники акций обвинили правительство в безуспешной борьбе с терроризмом.

На фоне этих событий, Каборе 8 декабря отправил в отставку премьер-министра Кристофа Жозефа Мари Дабире.

Террористические группировки, действующие в Мали и связанные с "Аль-Каидой" и ИГИЛ, с 2015 года часто совершают нападения на северные и восточные регионы Буркина-Фасо.

По данным ООН, с начала 2021 года 17 500 человек были вынуждены покинуть страну из соображений безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Burkino Fasoda hərbçilərə silahlı hücum olub, onlarla ölən var

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