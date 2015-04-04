Нападение на университет в Кении: пятеро арестованы

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ МВД Кении сообщает о задержании пятерых подозреваемых в нападении на университетский колледж в городе Гарисса, где в четверг боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" расстреляли 147 и ранили 79 студентов.

По данным ведомства, трое из них были координаторами стрелявших исламистов, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Аш-Шабаб" опубликовала в интернете обращение, в котором пообещала вести "долгую и ужасную" войну против Кении, где, по мнению боевиков, "систематически притесняют мусульман".

Местные власти выделили автобусы для выживших студентов, которых в данный момент развозят по домам, после того как они забрали свои вещи из кампуса.

В субботу в общежитии нашли еще одну выжившую студентку: девушка в течение 50 часов скрывалась в шкафу.