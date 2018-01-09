Нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии могли организовать боевики "Ахрар аш-Шам"

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Атаку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии могли организовать боевики "Ахрар аш-Шам".

Как передает Report, об этом "Коммерсантъ" сообщил со ссылкой на военные источники.

По их данным, указанная группировка уже пыталась использовать беспилотники для ударов по саперным подразделениям сирийской правительственной армии в Хомсе. Тогда дроны заметили на подлете и почти сразу уничтожили.

Похожие аппараты, пишет издание, использовались боевиками и при минометном обстреле базы Хмеймим в ночь с 31 декабря на 1 января. О причастности "Ахрар аш-Шам" свидетельствует расшифровка данных с перехваченных беспилотников, говорится в материале.

В результате нападения диверсантов на авиабазу Хмеймим были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72.

Министерство обороны РФ признало, что атака диверсантов 31 декабря была, но потерю самолетов опровергло. Двое военнослужащих погибли в результате взрыва мины, заявили в российском военном ведомстве.