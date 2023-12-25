О нас

Нападение ХАМАС на Израиль оказало неожиданное влияние на жителей США

Нападение ХАМАС на Израиль оказало неожиданное влияние на жителей США В США значительно участились случаи насилия после нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 00:16
Нападение ХАМАС на Израиль оказало неожиданное влияние на жителей США

В США значительно участились случаи насилия после нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора Лиза Монако.

"Мы наблюдаем существенный рост угроз применения насилия и непосредственно случаев насилия в США, особенно в отношении еврейской общины, а также мусульманского и арабоамериканского сообщества. С 7 октября ФБР получило более 1,8 тыс. сообщений об угрозах и иных сведений, которые имеют отношение к нынешнему конфликту Израиля и Газы", - сказала она в эфире телекомпании ABC.

Монако добавила, что США столкнулись с очень напряженной ситуацией с точки зрения обеспечения безопасности. По ее оценке, наибольшая угроза исходит от сторонников идеи расовой или этнической дискриминации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da Fələstin-İsrail müharibəsi başlayandan zorakılıq hadisələri artıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi