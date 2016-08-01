Нападавшие на отель в Кабуле ликвидированы

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Полиция Афганистана заявила о ликвидации всех лиц, совершивших нападение на отель в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По уточненным данным, в нападении приняли участие три человека, среди которых был террорист смертник.

В результате столкновения один полицейский погиб, еще четверо получили ранения.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» взяло на себя ответственность за взрыв.

Заминированный грузовик взорвался в Кабуле около отеля Northgate. На момент теракта в отеле находились 11 иностранных граждан, девять человек обслуживающего персонала и 26 охранников. Они не пострадали.