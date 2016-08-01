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    Нападавшие на отель в Кабуле ликвидированы

    В нападении приняли участие три человека, среди которых был террорист смертник

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Полиция Афганистана  заявила  о ликвидации всех лиц, совершивших нападение на отель в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По уточненным данным, в нападении приняли участие три человека, среди которых был террорист смертник.

    В результате столкновения один полицейский погиб, еще четверо получили ранения.

    Ранее сообщалось, что движение «Талибан» взяло на себя ответственность за взрыв.

    Заминированный грузовик взорвался в Кабуле около отеля Northgate. На момент теракта в отеле находились 11 иностранных граждан, девять человек обслуживающего персонала и 26 охранников. Они не пострадали.

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