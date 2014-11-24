 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Нанесен удар с воздуха по единственному действующему аэропорту Ливии

    Масштабы ущерба, нанесенного этой атакой, неизвестны

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Как минимум, один неопознанный реактивный самолет нанес удар по аэропорту Митига, расположенному в столице Ливии Триполи.

    Как передает Report, об этом сообщает в понедельник, 24 ноября, новостное агентство Reuters со ссылкой на местный телеканал и свидетельства очевидцев.

    Масштабы ущерба, нанесенного этой атакой единственному действующему международному аэропорту страны, неизвестны.

    Напомним, что в настоящее время Ливия стала ареной борьбы между различными политическими фракциями и в стране воцарился хаос: действуют два правительства и два парламента.

    Признанное мировым сообществом правительство Ливии было вынуждено покинуть Триполи и перебраться в Тобрук, после чего в столице исламисты сформировали "параллельный" кабинет министров и парламент.

    В августе исламисты группировки "Рассвет Ливии" захватили аэропорт Триполи и посольство США, покинутое персоналом.

    Три самых крупных города Ливии – столица Триполи, Бенгази и Мисрата – в основном остаются под контролем исламистских военизированных формирований.

    Бенгази удерживает группировка "Ансар аш-Шариа", включенная в американский "черный список" террористических организаций.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi