​Найдены обломки пропавшего индонезийского самолета

Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ Спасателям в Индонезии удалось обнаружить обломки пассажирского самолета с 54 людьми на борту, с которым ранее была потеряна связь.

Как передает Report, об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции представитель министерства транспорта страны.

По предварительным данным, самолет врезался в горы примерно в 25 км от города Оксибил, куда он направлялся из Джаяпура. Этот район является труднодоступным, поэтому спасателям с наступлением темноты и с учетом неблагоприятных погодных условий пришлось ранееприостановить поисково-спасательную операцию. Для того, чтобы добраться непосредственно до места крушения, поисковым отрядам потребуется по меньшей мере 3-4 часа.