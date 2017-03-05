Найден пилот разбившегося на границе с Турцией истребителя Сирии - ВИДЕО

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Турецкие СМИ сообщают об обнаружении пилота сирийского самолета МиГ-23, который потерпел крушение на границе с Турцией.

Как передает Report, предположительно, пилот получил травмы - его увезли с места крушения на карете скорой помощи.

Однако на данный момент информации о полученных повреждениях не поступало.

Напомним, самолет разбился неподалеку от границы Турции с Сирией 4 марта. Его обломки были обнаружены на территории турецкой провинции, а факт крушения подтвердил премьер государства Бинали Йылдырым.