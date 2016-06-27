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    ​Находившийся 20 лет в бегах мафиози пойман в Италии

    Одному из самых разыскиваемых итальянских мафиози грозит пожизненный срок за убийство

    Баку. 27 Июня. REPORT.AZ/ В южной регионе Италии Калабрия полицейские задержали босса итальянской мафии Эрнесто Фаццалари, который разыскивали в течение 20 лет.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, одному из самых разыскиваемых итальянских мафиози грозит пожизненный срок за убийство.

    Полицейские задержали 46-летнего Фаццалари прямо в его постели, сопротивления он не оказывал.

    По данным правоохранительных органов, Фаццалари является членом преступной группировки Ндрангета, которая занимается торговлей наркотиками и нелегальным движением капитала.

    Впервые Эрнесто Фаццалари избежал задержания в 1996 году, в 1999 его заочно осудили по нескольким преступлениям, включая убийство, покушение на убийство, а также вымогательство.

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