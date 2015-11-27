Нафтогаз и Газпром вновь увеличили суммы взаимных исков в Стокгольме

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ "Нафтогаз Украины" и "Газпром" продолжают наращивать взаимные иски в Стокгольмском Арбитраже — теперь общие претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" оцениваются в 25,7 миллиарда долларов, а "Газпрома" к "Нафтогазу" — в 29,8 миллиарда долларов, следует из материалов украинской компании, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Компании судятся в Стокгольме с июня 2014 года. Ранее "Нафтогаз" сообщал, что требует от "Газпрома" компенсации 12 миллиардов долларов по контракту на поставку газа и 11,7 миллиарда — по контракту на транзит (этот иск инициирован в октябре 2014 года). Сумма исков к "Газпрома" к "Нафтогазу" составляла 29,2 миллиарда долларов по контракту на поставку газа.

В финансовом отчете "Нафтогаза" за 9 месяцев 2015 года сумма иска украинской компании к "Газпрому" по контракту на поставку газа указывается уже в размере 14 миллиардов долларов. "Руководство ("Нафтогаза — ред.) считает, что на 31 декабря 2014 компания рассчиталась по всем своим обязательствам за поставленный в течение 2010-2014 годов природный газ, и требует компенсации за излишне уплаченные суммы в размере 14 миллиардов долларов", — говорится в отчете.

Сумма транзитного иска в отчете указана прежняя — 11,7 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма исков "Нафтогаза" к "Газпрому" выросла до 25,7 миллиардов долларов.