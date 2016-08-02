Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко объявила голодовку, протестуя против затягивания процесса освобождения пленных. Как передает Report, об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"С сегодняшнего дня я снова объявляю голодовку из-за бездействия по освобождению украинцев из плена. Голодовку буду держать до дня положительного результата", — заявила Савченко.

Н. Савченко находилась под стражей в России с июля 2014 года. В ходе следствия она несколько раз объявляла сухую голодовку. В марте этого года суд в Ростовской области приговорил ее к 22 годам лишения свободы. В мае президент России Владимир Путин помиловал ее по просьбе родственников погибших, после чего Савченко вернулась на родину.