​Национальный женский день впервые отмечают в ОАЭ

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Cегодня в ОАЭ впервые в истории отмечают День эмиратских женщин. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, торжественные мероприятия пройдут по всей стране.

Особое внимание будет уделено матерям погибших в операции против хуситов в Йемене эмиратских военнослужащих. Чествование матерей станет частью празднования.

По словам шейхи Фатимы бин Мубарак, главы фонда развития семьи, первый в истории день женщин ОАЭ в этом году будет посвящен, прежде всего, женщинам, связанным с военным делом.

Женщины в ОАЭ добровольно служат в вооруженных силах, включая военную авиацию.