 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Национальный женский день впервые отмечают в ОАЭ

    В этом году он будет посвящен женщинам, связанным с военным делом

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/  Cегодня в ОАЭ  впервые в истории отмечают День эмиратских женщин. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, торжественные мероприятия пройдут по всей стране.

    Особое внимание будет уделено матерям погибших в операции против хуситов в Йемене эмиратских военнослужащих. Чествование матерей станет частью празднования.

    По словам шейхи Фатимы бин Мубарак, главы фонда развития семьи, первый в истории день женщин ОАЭ в этом году будет посвящен, прежде всего, женщинам, связанным с военным делом. 

    Женщины в ОАЭ добровольно служат в вооруженных силах, включая военную авиацию.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi