​Национальная гвардия США эвакуирует людей на востоке страны в связи с наводнениями

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Военнослужащие национальной гвардии американского штата Иллинойс привлечены к эвакуации жителей, пострадавших от наводнений на востоке страны, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

После сильных дождей, продолжавшихся несколько дней, река Миссисипи вышла из берегов, вызвав наводнения в штатах Иллинойс и Миссури.

По последним данным, в результате удара стихии погибли 23 человека, еще несколько тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Метеорологи предупреждают о риске наводнений в нескольких южных штатах, так как уровень воды в реках Миссисипи, Огайо и Арканзас продолжает повышаться.

В последние дни минувшего года в южных штатах США установилась штормовая погода с проливными дождями и местами снегом.