​Национальная гвардия США эвакуирует людей на востоке страны в связи с наводнениями

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Военнослужащие национальной гвардии американского штата Иллинойс привлечены к эвакуации жителей, пострадавших от наводнений на востоке страны, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.
После сильных дождей, продолжавшихся несколько дней, река Миссисипи вышла из берегов, вызвав наводнения в штатах Иллинойс и Миссури.
По последним данным, в результате удара стихии погибли 23 человека, еще несколько тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Метеорологи предупреждают о риске наводнений в нескольких южных штатах, так как уровень воды в реках Миссисипи, Огайо и Арканзас продолжает повышаться.
В последние дни минувшего года в южных штатах США установилась штормовая погода с проливными дождями и местами снегом.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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