​Началось строительство стены на границе Израиля и Иордании

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня, 6 сентября, начались работы по созданию заградительных сооружений на границе между Израилем и Иорданией.

Как передает Report, первый участок стены, длиной 30 км, сооружается к северу от Эйлата и Арава.

Протяженность всего «забора безопасности» – 235 км, и он должен защитить израильскую границу на участке от Эйлата до Масады. Общая стоимость проекта оценивается в три миллиарда шекелей. Как пишет Ynet, в настоящий момент выделено финансирование лишь для первой части проекта. Цель укрепления границы — предотвращение контрабанды, а также инфильтрации террористов.