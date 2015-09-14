Началось строительство нового аэропорта Мехико

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Оглашением условий первых тендеров на осуществление работ в столице Мексики началось строительство нового международного аэропорта, который должен стать одним из самым крупных инфраструктурных проектов последних лет в стране и в мире, сообщило в воскресенье министерство связи и транспорта Мексики, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Строительство нового аэропорта Мехико оценивается на сумму в 127 миллиардов песо (примерно 7,5 миллиарда долларов по текущему курсу). Проект был утвержден в начале сентября 2014 года, он разработан известным британским архитектором Норманом Фостером в сотрудничестве с мексиканцем Фернандо Ромеро.

"Мы рассчитываем, что сокращение бюджетных расходов нас не коснется, мы надеемся на получение необходимых ресурсов, чтобы суметь провести торжественное открытие аэропорта 20 октября 2020 года", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас уже объявлены тендеры на первые работы по созданию инфраструктуры. Общая сумма контрактов составляет 95 миллиардов песо (примерно 5,5 миллиарда долларов).