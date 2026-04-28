    Начальники штабов обороны стран НАТО обсудят укрепление сдерживания и поддержку Украины

    Высший военный орган НАТО - Военный комитет 19 мая проведет заседание на уровне начальников штабов обороны.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на сообщение Североатлантического альянса.

    В НАТО подчеркнули, что заседание возглавит председатель Военного комитета адмирал Джузеппе Каво Драгоне при участии представителей 32 союзников, а также Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Г.Гринкевича и Верховного главнокомандующего по трансформации адмирала Пьера Вандье.

    В ходе первой сессии Военного комитета Гринкевич представит доклад о дальнейших шагах НАТО по укреплению сдерживания и обороны Альянса.

    Начальники штабов обороны стран-союзников также обсудят состояние текущих миссий, мероприятий и операций под руководством НАТО.

    К обсуждениям присоединится генсек НАТО Марк Рютте.

    "Во второй сессии Пьер Вандье представит обновленный обзор того, как НАТО трансформирует процесс оборонного планирования: речь идет о более глубокой интеграции новых технологий, инноваций и боевого опыта, ускорении развития военных возможностей и поддержке союзников в более быстром достижении целевых показателей с учетом меняющегося характера войны. Третья сессия пройдет в формате Совета НАТО–Украина", - говорится в сообщении.

    В повестке также - дальнейшая поддержка Украины со стороны НАТО и ЕС.

    Марк Рютте Джузеппе Каво Драгоне Пьер Вандье Североатлантический альянс (НАТО)
    NATO Hərbi Komitəsinin iclasında Ukraynaya dəstək məsələsi müzakirə olunacaq

